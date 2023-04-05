В стильном брючном костюме: Сара Йоркская побывала на премьере фильма

Недавно герцогиня посещала британскую премьеру фильма "Марлоу", которая состоялась в Vue West End еще в марте. Наше внимание привлек образ Сары, которая вышла в свет в черном брючном костюме в тонкую полоску и сочетала его с розовым трикотажным топом. Манжеты ее жакета были закатаны, и была видна леопардовая подкладка. Обута герцогиня была в черные туфли с круглыми носами из замши.

Также для светского выхода герцогиня Йоркская сделала укладку, очень насыщенный макияж глаз, подчеркнула губы блеском, а также надела миниатюрные серьги-кольца и золотой браслет на запястье.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Сейчас в Британии все только и говорят о будущей коронации Чарльза III и Камиллы, а герцогиня Йоркская, пребывая недавно с визитом в США, откровенно поделилась с журналистами информацией, что ей приглашение на мероприятие король не прислал.

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