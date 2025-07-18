- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 395
- Время на прочтение
- 1 мин
В стильном брючном костюме: жена принца Павлоса — принцесса Мари-Шанталь — снялась для обложки глянца
Супруга принца Павлоса Греческого — принцесса Мари-Шанталь — снялась для обложки глянцевого журнала.
Ее фотография была опубликована на обложке Harper’s Bazaar Greece. На снимке Мари-Шанталь запечатлена в синем двубортном жакете и брюках в тон, под жакетом у нее была блузка, ее белокурые волосы были распущены, а на лице был макияж с акцентом на глаза и губы.
«Спасибо Harper’s Bazaar Greece за прекрасную историю нашего основателя на обложке 🤍», — говорится в подписи под фотографией принцессы.
Принцесса Мари-Шанталь замужем за принцем Греции Павлосом с июля 1995 года. В браке у них родилось пятеро детей — одна дочь — принцесса Мария-Олимпия, а также четверо менее известных широкой публике сыновей.