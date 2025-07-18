Мари-Шанталь и принц Павлос / © Instagram принца Павлоса

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Ее фотография была опубликована на обложке Harper’s Bazaar Greece. На снимке Мари-Шанталь запечатлена в синем двубортном жакете и брюках в тон, под жакетом у нее была блузка, ее белокурые волосы были распущены, а на лице был макияж с акцентом на глаза и губы.

«Спасибо Harper’s Bazaar Greece за прекрасную историю нашего основателя на обложке 🤍», — говорится в подписи под фотографией принцессы.

Принцесса Мари-Шанталь

Принцесса Мари-Шанталь замужем за принцем Греции Павлосом с июля 1995 года. В браке у них родилось пятеро детей — одна дочь — принцесса Мария-Олимпия, а также четверо менее известных широкой публике сыновей.

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Принцесса Мари-Шанталь и принц Павлос / © Getty Images