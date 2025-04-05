В стильном брючном наряде: королева Максима посетила мероприятие в Амстердаме

Королева Максима / © Getty Images

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Королева Нидерландов Максима посетила Форум выпускников INSEAD в Амстердаме. После официального открытия королева приняла участие в беседе с профессором Марком Стабиле, деканом Европейского кампуса INSEAD, о финансовом благополучии. В этом году Форум посвящен четырем темам, которые представляют собой самые насущные глобальные проблемы: управление климатическими рисками и водными ресурсами, ответственное питание мира, инновационные технологии для сложного мира и движение к справедливому и безопасному обществу.

В тот день на мероприятие Максима пришла в новом костюме от своего любимого бренда Maison Natan. На ней был стильный свободный наряд с блузой и брюками насыщенного оливкового цвета.

Королева Нидерландов Максима / © Getty Images

Королева также носила большие золотые серьги от бренда Ole Lynggaard, а также туфли от Gianvito Rossi.

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Королева Нидерландов Максима / © Getty Images

Но если костюм Ее Величества — новинка, то вот серьги она уже носила ранее в Берлине. Как-то эти серьги она сочетала с широкополой шляпой и платьем в цветочный принт.

© Getty Images

Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима та король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Associated Press Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и королева Летиция / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images