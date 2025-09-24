В стильном горчичном аутфите: королева Максима с дочерью приехала в Нью-Йорк

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Вчера Ее Величество королеву Максиму сфотографировали на улицах Нью-Йорка по пути в Рокфеллер-центр. Вместе с принцессой Катариной-Амалией Максима присутствовала на открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Королева Максима в этот раз надела горчично-желтые брюки и блузку в тон с плиссированным вырезом от Natan Couture. В руках у нее был прямоугольный клатч от этого же бренда и подобрала к образу замшевые туфли-лодочки на каблуках Gianvito Rossi. Максима распустила волосы и сделала макияж, у нее был все такой же яркий маникюр цвета спелой вишни, на запястье несколько браслетов и часы, а в ушах серьги-висюльки из 18-каратного и розового золота с комбинированными камнями и бриллиантами Ole Lynggaard Copenhagen, стоимостью 14 800 долларов.

Королева Максима / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия была в брючном костюме цвета пыльной розы от Max Mara, под жакет девушка надела топ и обула черные туфли-лодочки на невысоких каблуках. На шее у Амалии было золотое колье, волосы она распустила и сделала легкий макияж.

Реклама

Во время визита принцесса Амалия и королева Максима приветствовали королеву Швеции Сильвию, которая также находилась в Нью-Йорке с мужем королем Карлом Густавом.