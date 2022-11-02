В стильном клетчатом пальто: единственная дочь Елизаветы II открыла центр для детей военнослужащих

В центре будут предлагаться информационно-просветительские программы и мероприятия.

72-летняя принцесса Анна посетила город Госпорт в графстве Гэмпшир, чтобы открыть общественный центр в школе Brune Park, который будет поддерживать благополучие более 400 детей военнослужащих и их семьи.

Анна появилась на этом важном событии в лаконичном и теплом аутфите - стильном клетчатом пальто цвета хаки, синих брюках и черных ботинках.

Свой образ единственная дочь покойной королевы Елизаветы II дополнила лаконичной сумкой и лавандовым шарфом.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Волосы она уложила в свою любимую прическу, в ушах у нее были золотые серьги, а на плече - красный цветок.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали уже, что принцесса Анна унаследовала особенные украшения своей матери и уже появлялась в них на публике. А также разбирались, кому достанутся украшения Елизаветы II, которые она носила при жизни.

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