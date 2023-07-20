В стильном комбинезоне и с кулоном-крестиком: Елена Зеленская посетила амбулаторию в Киевской области

Первая леди повторила образ, в котором мы видели ее 4 года назад в Канаде.

Елена Зеленская в Киеве встретилась с администратором Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр. Они посетила Михайловско-Рубежовскую амбулаторию в Ирпенской общине.

Фотографии со встречи первая леди опубликовала в Instagram.

Саманта Пауэр и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Амбулатория в селе Михайловка-Рубежовка Ирпенского общества пережила российскую оккупацию, но сразу после освобождения в апреле 2022 года уже работала для своих четырех тысяч пациентов. И сейчас здесь оказывают не только медицинскую, но и психологическую помощь — врачи и медицинские сестры прошли соответствующее обучение за программой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) mhGAP.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

А при поддержке USAID – Агентства США по международному развитию, – в рамках проекта "Развитие устойчивой системы общественного здоровья", в сельской амбулатории создан кабинет психологической поддержки "Дбаю про себе", где доступны индивидуальные и групповые занятия в комфортных условиях. Не надо рассказывать, как это нужно людям Ирпенщины, которые прошли ужасы российской оккупации", – рассказала Елена в посте.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская поблагодарила Пауэр за сотрудничество, а также за значительную и системную поддержку со стороны USAID во многих сферах жизни Украины в условиях войны – от энергетики до восстановления инфраструктуры и целевой финансовой поддержки специалистов государственного сектора.

На встрече первая леди продемонстрировала стильный лук. На ней был черный комбинезон от украинского бренда Arket с лацканами, рукавами до локтей, накладными карманами и брюками-клеш.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Кстати, в этом образе Зеленская в 2019 году прибыла с мужем в Канаду.

Елена Зеленская/president.gov.ua

Талию она подчеркнула черным поясом. Аутфит Елена дополнила черными босоножками на стойких каблуках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская собрала волосы в низкий хвост, сделала макияж в нежных оттенках, украсила уши лаконичными серьгами, а шею – кулоном в виде крестика на цепочке от украинского бренда Gunia Project.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Саманта Пауэр была одета в темно-синий брючный костюм, бордовую шелковую рубашку и черные замшевые туфли.

Саманта Пауэр и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская показала снимки, сделанные во время съемок первого эпизода документального сериала "Семья для каждого ребенка", ведущей которого является Катя Осадчая.

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