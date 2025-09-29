В стильном комбинезоне и с новым оттенком волос: принцесса София вышла в свет

Принцесса София / © instagram.com/prinsparet

Они отметили 15-летие проекта «Игровая площадка» в Музее игрушек.

Проект «Игровая площадка» был основан принцессой Софией и Фридой Вестерберг и направлен на создание безопасного места встреч для детей, которые находятся в уязвимом положении и страдают от изоляции в Швеции и Южной Африке.

«Благодаря активным мероприятиям и поддержке, Project Playground дарит детям и подросткам содержательный досуг.

Этот вечер был посвящен огромной преданности делу, силе и поддержке, благодаря которым тысячи детей смогли принять участие в наших мероприятиях за эти годы. Сердечно благодарим всех, кто сделал это возможным! 💛🧩», — написала принцесса София в Instagram.

На мероприятии мать четверых детей появилась в стильном комбинезоне Lilli Jahilo, туфлях от Versace и в руках держала клатч из кожи крокодила Anine Bing. Она дополнила наряд подвеской Emma Israelsson PPG и кольцами Bigli Jewels, волосы, которые еще больше осветлила, распустила и накрутила локонами и сделала макияж.

В прошлый раз на публике София появлялась еще весной. Впервые с дочерью на руках она появилась на праздновании дня рождения короля Швеции. Тогда, кстати, у нее был другой цвет волос.