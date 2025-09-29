ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

В стильном комбинезоне и с новым оттенком волос: принцесса София вышла в свет

Принцесса Швеции София и ее супруг впервые за длительный период летнего отпуска появились на публике.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса София

Принцесса София / © instagram.com/prinsparet

Они отметили 15-летие проекта «Игровая площадка» в Музее игрушек.

Проект «Игровая площадка» был основан принцессой Софией и Фридой Вестерберг и направлен на создание безопасного места встреч для детей, которые находятся в уязвимом положении и страдают от изоляции в Швеции и Южной Африке.

Принцесса София и принц Карл Филипп / © instagram.com/prinsparet

Принцесса София и принц Карл Филипп / © instagram.com/prinsparet

«Благодаря активным мероприятиям и поддержке, Project Playground дарит детям и подросткам содержательный досуг.

Этот вечер был посвящен огромной преданности делу, силе и поддержке, благодаря которым тысячи детей смогли принять участие в наших мероприятиях за эти годы. Сердечно благодарим всех, кто сделал это возможным! 💛🧩», — написала принцесса София в Instagram.

Принцесса София / © instagram.com/prinsparet

Принцесса София / © instagram.com/prinsparet

На мероприятии мать четверых детей появилась в стильном комбинезоне Lilli Jahilo, туфлях от Versace и в руках держала клатч из кожи крокодила Anine Bing. Она дополнила наряд подвеской Emma Israelsson PPG и кольцами Bigli Jewels, волосы, которые еще больше осветлила, распустила и накрутила локонами и сделала макияж.

Принцесса София / © instagram.com/prinsparet

Принцесса София / © instagram.com/prinsparet

В прошлый раз на публике София появлялась еще весной. Впервые с дочерью на руках она появилась на праздновании дня рождения короля Швеции. Тогда, кстати, у нее был другой цвет волос.

Дата публикации
Количество просмотров
129
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie