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В стильном костюме цвета бордо: 80-летняя королева Сильвия приехала в Германию

В стильном костюме цвета бордо: 80-летняя королева Сильвия приехала в Германию

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Королева Швеции посетила благотворительный обед в поддержку Всемирного фонда детства, основанного Ее Величеством.

Королева Сильвия уже 25 лет выступает за защиту детей и их право на безопасное детство. Мероприятие состоялось в Рейнланд-Пфальце, в Германии.

80-летняя супруга короля Карла Густава облачилась в брючный костюм бордового оттенка, подобрав к нему туфли в тон с лаковыми носами, сумку из крокодиловой кожи и цветастую блузку с галстуком. На жакете у Сильвии была прикреплена брошка-бабочка с цветными камнями, а в ушах – жемчужные серьги. Королева сделала укладку, легкий макияж и маникюр.

Королева Сильвия / © Getty Images
Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Королева Сильвия обожает жакеты и юбочные костюмы. В прошлый раз она вместе с мужем-королем появилась в черном таком костюме, когда королевская чета посетила собор Уппсалы.

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