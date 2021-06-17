В стильном костюме и черных туфлях: Елена Зеленская в эффектном образе посетила Полтаву

Первая леди Украины приняла участие в нескольких мероприятиях на Полтавщине.

На днях в Полтаве Елена Зеленская вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом и главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Украине Хайме Надалем приняли участие в открытии первого клуба для пап "TATO-Hub Полтава". Они также запустили шведский аудиогид в музее Полтавской битвы.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / president.gov.ua

В Instagram супруга президента опубликовала фото с события.

"Это уже восьмой такой центр в Украине, и до конца года планируется открытие еще двух. Целью создания этого клуба для ответственных пап является популяризация идеи привлеченного и осознанного отцовства. Здесь мужчинам помогут освоить все нюансы отцовства, они смогут получить консультации детского психолога, подготовиться к появлению малыша и просто качественно провести время со своими детьми и таким образом стать ближе к ним.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Интересно было услышать от присутствующих пап, что такие клубы актуальны. Эти мужчины демонстрируют, что в нашем обществе есть сознательные родители", — отметила Елена в посте.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Кроме того, первая леди посетила опорное заведение общего образования на Полтавщине, где состоялась презентация проекта "Реформы питания учащихся в Полтавской области".

Елена Зеленская / president.gov.ua

В этот день госпожа Зеленская продемонстрировала эффектный образ в стильном белом костюме, который состоял из удлиненного жакета и широких брюк. Наряд она скомбинировала с черным топом и черными туфлями.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / president.gov.ua

Волосы Елена собрала в пучок, сделала макияж с акцентом на глазах, а уши украсила лаконичными золотыми серьгами. На лице у нее была защитная маска, которую она периодически снимала.

Елена Зеленская / president.gov.ua

В прошлый раз госпожа Зеленская также появилась на публике в белом костюме, только с двубортным жакетом.

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