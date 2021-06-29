В стильном костюме и карамельном топе: новый выход Елены Зеленской

Первая леди Украины продемонстрировала стильный деловой лук.

Елена Зеленская приняла участие в первом заседании Совета безбарьерности. Он создан для мониторинга и контроля состояния выполнения Национальной стратегии по созданию безбарьерной пространства в Украине до 2030 года. Фото с мероприятия она опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Там первая леди появилась в стильном деловом аутфите. На ней был светло-бежевый костюм, который состоял из удлиненного оверсайз-жакета и брюк клеш. Его Елена скомбинировала с топом карамельного цвета и черными туфлями.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

На лице у Зеленской была защитная маска, которую она периодически снимала. Волосы ее были аккуратно уложены, а в макияже акцент сделан на глазах. Уши она украсила золотыми серьгами-пусетами.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Равные возможности, доступность, уважение, открытость, инклюзивность, простота и понятность, универсальный дизайн, инновации, толерантность — это все о безбарьерности. Об изменениях, о нас, о стране, в которой мы стремимся жить. Страну, в которой нет барьеров...

Уверена, что безбарьерность должна стать новой общественной нормой и новой философией мышления", — написала под фото Елена.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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Стильные образы Елены Зеленской (21 фото)

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