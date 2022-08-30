В стильном костюме и кедах: Елена Зеленская на мероприятии в Киевской области

В Буче приступают к строительству фабрики-кухни, где будут готовить еду для учебных заведений города и соседних общин.

Елена Зеленская посетила Бучу, где приняла участие в презентации проекта нового предприятия – фабрики-кухни. Это возвращение инициативы первой леди по реформе школьного питания в рамках восстановления Украины.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Фабрику-кухню планируют построить в Буче в Киевской области. Меценатом проекта стал американский филантроп и бизнесмен, сын известного инвестора Уоррена Баффета – Говард Баффет.

Основными потребителями продукции новой фабрики-кухни будут школы Бучи и не менее двух ближайших общин – Бородянской и Немишаевской.

"Сейчас мы начинаем учебный год. Это то, чего очень не хочет агрессор — чтобы наши дети учились и имели нормальную жизнь. Но они обязательно будут получать знания.

И у них будет лучшее здоровое питание, как мы и планировали еще до российского нападения. И, в частности, благодаря первой в стране фабрике-кухне здоровое питание получат ученики пострадавшей Бучанской и соседних общин – Бородянки и Немишаева. В общей сложности кухня сможет готовить до 10 тыс. порций в день. И обеспечит питанием более 30 школ Бучанской, Бородянской, Немишаевской общин", — написала Елена в сообщении.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Для заката первая леди выбрала стильный образ. На ней был бежевый брючный костюм, белый топ и белые кеды.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит супруга президента дополнила аккуратной прической, нежным макияжем и золотыми серьгами-пусетами.

На улице она одевала черные солнцезащитные очки.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Зеленская онлайн приняла участие в запуске украинского аудиогид в дворцовом комплексе Шенбрун. Она предстала в наряде цвета хаки.

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