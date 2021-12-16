В стильном костюме и кейп-пальто: королева Максима сходила в кафе

Королева Нидерландов Максима посетила новое мероприятие в Гертруйденберге.

Ее Величество посетила одно из местных кафе, чтобы узнать о влиянии пандемии коронавируса на бизнес. На встречу Максима приехала в стильном теплом костюме от бренда Natan, подчеркнув талию широким черным поясом, и надела длинное черное кейп-пальто.

Королева Максима / Getty Images

В руках королева держала сумку из тисненой кожи с бамбуковой ручкой от Susan Gail и была в кожаных перчатках, а обута была в высокие кожаные сапоги на каблуках. Традиционно из украшений на королеве было несколько золотых браслетов и один ее любимый с камнями. Максима была в маске тоже черного цвета, но в помещении ее сняла. Она, как всегда, много улыбалась, была общительной и выглядела очень стильно.

Королева Максима / Getty Images

Недавно королева Максима и ее супруг король Виллем-Александр делились семейной фотографией на своей странице в Instagram, когда их средняя дочь принцесса Алексия вернулась домой на каникулы из колледжа в Уэльсе, куда отправилась на учебу несколько месяцев назад.

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