В стильном костюме и очках: Елена Зеленская посетила Стэнфордский университет

Первая леди продемонстрировала новый лук в США.
Елена Зеленская в рамках рабочей поездки своего мужа — президента Украины Владимира Зеленского — в США, встретилась с руководством Департамента Стэнфордского университета по вопросам разнообразия и равных возможностей, который занимается обеспечением равного доступа и потребностей студентов и преподавателей с инвалидностью и инклюзии.
Они обсудили вопросы инклюзии, обеспечение равного доступа и потребностей студентов и преподавателей с инвалидностью.
Фото со встречи Елена опубликовала в Instagram.
Первая леди появилась в стильном костюме цвета хаки полынь, который состоял из рубашки с накладными карманами и прямых брюк со стрелками. Талию она подчеркнула черным поясом.
Свой аутфит Зеленская дополнила черными туфлями.
Аккуратная укладка с боковым пробором, нежный макияж и красивые золотые серьги завершили стильный образ первой леди.
Когда Елена вышла на улицу, то надела на глаза солнцезащитные очки.
А вчера во время встречи с женщинами-лидерами Power women первая леди продемонстрировала изысканный аутфит в черном костюме с акцентом на белом воротнике.
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