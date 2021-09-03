В стильном костюме и очках: Елена Зеленская посетила Стэнфордский университет

В стильном костюме и очках: Елена Зеленская посетила Стэнфордский университет

Первая леди продемонстрировала новый лук в США.

Елена Зеленская в рамках рабочей поездки своего мужа — президента Украины Владимира Зеленского — в США, встретилась с руководством Департамента Стэнфордского университета по вопросам разнообразия и равных возможностей, который занимается обеспечением равного доступа и потребностей студентов и преподавателей с инвалидностью и инклюзии.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Они обсудили вопросы инклюзии, обеспечение равного доступа и потребностей студентов и преподавателей с инвалидностью.

Фото со встречи Елена опубликовала в Instagram.

Первая леди появилась в стильном костюме цвета хаки полынь, который состоял из рубашки с накладными карманами и прямых брюк со стрелками. Талию она подчеркнула черным поясом.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Свой аутфит Зеленская дополнила черными туфлями.

Аккуратная укладка с боковым пробором, нежный макияж и красивые золотые серьги завершили стильный образ первой леди.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Когда Елена вышла на улицу, то надела на глаза солнцезащитные очки.

А вчера во время встречи с женщинами-лидерами Power women первая леди продемонстрировала изысканный аутфит в черном костюме с акцентом на белом воротнике.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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Стильные образы Елены Зеленской (21 фото)

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