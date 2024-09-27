В стильном костюме и с бокалом вина: герцогиня Софи посетила винодельню

Герцогиня Эдинбургская посетила Кентербери по случаю открытия винодельни Domaine Evremond.
В этот раз герцогиня Софи выглядела великолепно в сером брючном костюме к крупную клетку от Vince, в блузке в тон и с серым клатчем-конвертом от Sophie Habsburg. Она сделала макияж в пастельных оттенках, надела несколько золотых браслетов на запястье и серьги-висюльки.
Софи собрала волосы в низкий пучок, на ее лице был дневной макияж, а на ее пальце мы не заметили помолвочного кольца, которое она носит практически не снимая. Герцогиня была замечена за бокалом местного вина на официальном открытии виноградника.
На прошлом мероприятии, которое герцогиня посетила, она была запечатлена с курицей в руках и это выглядело так забавно. Софи тогда посетила Mane Chance Sanctuary, благотворительную организацию по спасению лошадей.
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