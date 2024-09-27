В стильном костюме и с бокалом вина: герцогиня Софи посетила винодельню

В этот раз герцогиня Софи выглядела великолепно в сером брючном костюме к крупную клетку от Vince, в блузке в тон и с серым клатчем-конвертом от Sophie Habsburg. Она сделала макияж в пастельных оттенках, надела несколько золотых браслетов на запястье и серьги-висюльки.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Софи собрала волосы в низкий пучок, на ее лице был дневной макияж, а на ее пальце мы не заметили помолвочного кольца, которое она носит практически не снимая. Герцогиня была замечена за бокалом местного вина на официальном открытии виноградника.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

На прошлом мероприятии, которое герцогиня посетила, она была запечатлена с курицей в руках и это выглядело так забавно. Софи тогда посетила Mane Chance Sanctuary, благотворительную организацию по спасению лошадей.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

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