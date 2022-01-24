В стильном костюме и с клатчем из змеиной кожи: новый выход испанской королевы Летиции

В стильном костюме и с клатчем из змеиной кожи: новый выход испанской королевы Летиции

Королева Испании Летиция начала рабочую неделю с посещения нового мероприятия.

Ее Величество приехала на церемонию вручение Почетной медали Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо ассоциации Hispania Nostra Мадриде.

Летиция была одета в серый костюм, состоящий из короткого жакета и юбки длины чуть ниже колен. На юбке была красивая вышивка, а на жакете – пояс, который подчеркивал тонкую талию королевы-консорта.

Королева Летиция / Getty Images

В руках супруга монарха несла маленький черно-синий клатч из змеиной кожи, в тон которому были подобраны туфли на каблуках. Ее элегантный образ был дополнен золотыми серьгами-кольцами и своим любимым золотым кольцом от Karen Hallam. Волосы она распустила, сделала дневной макияж и надела защитную маску.

Королева Летиция / Getty Images

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