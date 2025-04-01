В стильном костюме и с красивыми локонами: королева Мэри на форуме в Париже

Королева Мэри / © Getty Images

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Франко-датский экономический форум прошел во Дворце Броньяр в Париже. Королева Мэри приехала в деловом брючном костюме классического кроя, дополнив его блузой с интересным воротником. Волосы королевы были распущены и уложены локонами. Образ Мэри дополняли туфли из змеиной кожи на каблуках и нюдовый маникюр.

Также королева сделала выразительный макияж, надела серьги-гвоздики с бриллиантами и брошь в виде бабочки прикрепила к жакету.

Королева Мэри и Брижит Макрон / © Getty Images

Ее супруг король Фредерик X был в темно-синем костюме, белой рубашке и с пестрым галстуком.

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Это уже третий образ королевы Мэри во время визита в Париж. Для церемонии приветствия Ее Величество выбрала кремовый юбочный костюм, а на государственном ужине появилась в белой блузке с вышитыми цветами и маки-юбке в цветочный принт.

Король Фредерик X и королева Мэри с президентом Эммануэлем Макроном и Брижит Макрон / © Getty Images