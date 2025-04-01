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В стильном костюме и с красивыми локонами: королева Мэри на форуме в Париже
Датская королевская пара второй день проводит во Франции, куда они приехали с трехдневным государственным визитом.
Франко-датский экономический форум прошел во Дворце Броньяр в Париже. Королева Мэри приехала в деловом брючном костюме классического кроя, дополнив его блузой с интересным воротником. Волосы королевы были распущены и уложены локонами. Образ Мэри дополняли туфли из змеиной кожи на каблуках и нюдовый маникюр.
Также королева сделала выразительный макияж, надела серьги-гвоздики с бриллиантами и брошь в виде бабочки прикрепила к жакету.
Ее супруг король Фредерик X был в темно-синем костюме, белой рубашке и с пестрым галстуком.
Это уже третий образ королевы Мэри во время визита в Париж. Для церемонии приветствия Ее Величество выбрала кремовый юбочный костюм, а на государственном ужине появилась в белой блузке с вышитыми цветами и маки-юбке в цветочный принт.