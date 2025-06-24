В стильном костюме и с красным галстуком: принц Уильям появился на мероприятии в Лондоне

Принц Уильям / © Associated Press

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Будущий король прибыл на «Leading with Impact» в рамках Лондонской недели действий по борьбе с изменением климата в Bloomberg London.

Принц Уильям / © Associated Press

На встречу принц Уэльский приехал в классическом темно-синем костюме, белой рубашке, а также надел красный галстук в мелкий принт и был обут в кожаные туфли.

Принц Уильям / © Associated Press

Также Уильям встретился сегодня с финалистами премии Earthshot Prize 2024 года во время мероприятия.

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Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Напомним, вчера в Виндзоре король Чарльз III провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. А после на странице королевской семьи в Instagram появилось сообщение с подписью на украинском языке.