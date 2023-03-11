В стильном костюме и с кручеными серьгами: красивый образ Елены Зеленской на интервью

В рамках своего визита в ОАЭ Елена Зеленская дала интервью местным и международным СМИ. Журналистам она рассказала об Украине и борьбе с российскими оккупантами.

"В нескольких разговорах попросила передать послание миру. Оно всегда одно: если мир хочет сохранить свободу, гуманность и нормальное сосуществование, он не должен терпеть захватнические войны в ХХІ веке. Не должен обвинять жертву, потому что в межгосударственной агрессии, как и в межличностной, всегда виноват агрессор.

В современном мире все связано: если где-то нарушаются международные договоренности и человеческие права, если начинают убивать людей, это может повториться где угодно. Россия напала не только на Украину – она атаковала все мировые принципы. Итак, остановить агрессию – значит спасти весь мир", — написала первая леди в Instagram.

На одном из интервью Зеленская предстала в коричневом топе и костюме бежевого цвета, состоявшем из жакета и прямых брюк. Обула она черные лоферы.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит Елена дополнила красивой укладкой с локонами и нежным макияжем. В ушах у нее были крученые позолоченные серьги от украинского бренда Gunia Project.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, на международном форуме Forbes 30/50 в Абу-Даби Елена Зеленская появилась в темно-коричневом шарфе с интересным сине-желтым принтом с национальными мотивами от вышеупомянутого бренда.

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