В стильном костюме и с макияжем: 83-летняя нидерландская принцесса вручила награду

Принцесса продолжает миссию своего отца.

Принцесса Нидерландов Беатрикс и мать короля Виллема-Александра поучаствовала в церемонии награждения Zilveren Anjers (Серебряные гвоздики), организованной Культурным фондом принца Бернарда. Мероприятие прошло 4 июня в Королевском дворце в Амстердаме.

83-летняя принцесса выбрала темно-синий костюм, который украшали шелковые рукава с цветочным принтом в виде тюльпанов. Наряд она сочетала с черными туфлями и несколькими ювелирными украшениями, среди которых была брошь, золотые серьги и лаконичное колье. На лице у принцессы был макияж глаз в серых оттенках.

Принцесса Нидерландов Беатрикс / Getty Images

Награда Zilveren Anjers вручается ежегодно с 1950 года людям или организациям, которые внесли большой вклад в области культуры, природы или науки в Нидерландах.

Принцесса Нидерландов Беатрикс / Getty Images

Началось все 29 июня 1940 года, в первый день рождения принца Нидерландов Бернарда. Тогда в стране прошли акции протеста против немецкой оккупации. Этот протест выразился в ношении гвоздики в петлице. Позднее этот день будет известен как "День гвоздик". Десять лет спустя было решено учредить награду в знак признательности патриотам. Награда вручалась ежегодно в день рождения принца. После его смерти королева Беатрикс взяла на себя эту миссию.

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