В стильном костюме и с сединой в волосах: принцесса Анна прилетела на Кипр

Королевская принцесса Анна, которая пропустила практически все рождественские мероприятия семьи, вернулась к работе в новом году.

Дочь королевы Елизаветы II встретилась с министром иностранных дел Кипра Иоаннисом Кассулидисом в Президентском дворце в Никосии во время официального визита на восточно-средиземноморский остров Кипр.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

72-летняя Анна выглядела хорошо, была улыбчива и одета в брючный костюм, черные ботинки на невысоких каблуках, под костюмом у нее была белая рубашка в голубую полоску, а на руках перчатки. На плече у принцессы была сумка на тонком ремешке, на груди была пришпилена брошка, а в ушах – серьги с жемчужными камнями.

В макияже Ее Высочество немного подчеркнула губы, а волосы, которые стали еще более седыми, чем прежде, собрала в классическую прическу.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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