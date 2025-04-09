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В стильном костюме и с семьей: княгиня Шарлин появилась на публичном мероприятии
Княжеская семья Монако посетила сегодня городской рынок Кот-д’Армор.
Князь Альбер II, его супруга княгиня Шарлин и двое их детей — принц Жак и принцесса Габриэлла пообщались во время визита с публикой и доброжелателями, пришедшими их поприветствовать.
Княгиня Шарлин появилась на публике в коричневом шерстяном костюме в клетку, под которым был свитер с высокой горловиной в тон и подобрала к образу подходящие туфли на невысоких каблуках. Шарлин собрала волосы в низкую прическу и несколько прядей накрутила волнами, сделала легкий макияж и надела серьги с бриллиантами в уши.
Шарлин держала за руку дочь Габриэллу, которая была одета в длинное шерстяное пальто похожего цвета, черные плотные колготы и балетки.
Князь Альбер II и его сын принц Жак были в синих классических костюмах только разных оттенков, в белых рубашках и с галстуками.
Напомним, недавно мы показывали, как Шарлин и Альбер II посещали Бал роз в Монако.