В стильном костюме и туфлях-лодочках: принцесса Кейт посетила музей и выступила куратором выставки

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Реклама

Музей принцесса Уэльская посетила еще в июне. Там Кейт создала собственную подборку артефактов из одного из своих любимых мест. Принцесса Кейт, изучавшая историю искусств в Университете Сент-Эндрюса использовала свой художественный опыт, чтобы выбрать несколько экспонатов после посещения Восточного склада музея Виктории и Альберта в июне. «Мини-выставка» под названием «Создатели и творцы» будет доступна в рамках обширной бесплатной программы самостоятельного посещения музея до начала 2026 года.

Принцесса была одета в стильный брючный костюм цвета морской волны от Alexander McQueen, белую футболку и туфли-лодочки на каблуках.

Кейт сделала свой выбор совместно с кураторской командой музея, выбрав экспонаты из всех коллекций музея. Ее выбор включает в себя более 100 сменных экспозиций и пытается показать, как уникальные экспонаты могут объединяться, «создавая единое целое, которое помогает нам исследовать наш социальный и культурный опыт и ту роль, которую мы играем в более широком контексте жизни», — говорится в заявлении музея, пишет People.

Реклама

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Во время визита принцессе Кейт рассказали, почему коллекционируются те или иные экспонаты, как их хранят, сохраняют и выставляют. Также Кейт познакомилась с командой, отвечающей за доступ к новым коллекциям, и осмотрела некоторые экспонаты, в том числе представленные в финальной экспозиции.

В Instagram четы Уэльских делились видео с июньского мероприятия.

Отметим, сейчас Кейт и Уильям Уэльские с детьми находятся на летних каникулах и их рабочий график минимизирован.