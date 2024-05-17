В стильном костюме: княгиня Шарлин с мужем и детьми посетила Париж

Князь Альбер II с супругой Шарлин и детьми на днях побывали в столице Франции.

В Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон наградил Его Светлость принца Альбера II знаком отличия Командора за заслуги перед сельским хозяйством.

"Церемония награждения прошла в присутствии Ее Светлости принцессы Шарлин, Ее Королевского Высочества принцессы Ганноверской, наследного принца Жака, принцессы Габриэллы и нескольких деятелей Монако и Франции", - говорится в подписи к снимкам фотографа Эрика Матона в Instagram монакского дворца.

Княгиня Шарлин выглядела элегантно в светлом костюме в клетку, под который надела белую рубашку. Ее волосы были красиво уложены, в ушах сверкали серьги с бриллиантами, а на лице был легкий дневной макияж.

(листайте фото вправо)

Ее супруг Альбер был в темно-синем костюме, их сын и наследник принц Жак тоже надел костюм черного цвета, белую рубашку и галстук, а его сестра принцесса Габриэлла была в молочно-белом пальто.

Напомним, в прошлый раз, когда принцесса Габриэлла посещала публичное мероприятие с мамой, она надела куртку не по размеру.

Читайте также: