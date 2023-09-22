В стильном костюме, на шпильках и с картой Украины на сердце: Елена Зеленская посетила Белый дом

Первая леди выбрала для встречи с Байденами молочный костюм от украинского бренда.

Владимир и Елена Зеленские в рамках своего визита в США посетили Белый дом в Вашингтоне. Там их встречали президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден.

Елена и Владимир Зеленски, Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Елена и Владимир Зеленски, Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Для этого визита Зеленская выбрала стильный костюм молочного оттенка от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko, состоявший из штанов-палаццо и удлиненного жакета с воротником-стойкой. Наряд она скомбинировала с кожаными туфлями на шпильках цвета хаки.

Елена и Владимир Зеленски, Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

К жакету на сердце первая леди прикрепила одну из любимых брошей в виде карты Украины от бренда Gasanova. Уши Елена украсила золотыми серьгами-кольцами от Dukachi, а шею – деликатной цепочкой. Элегантная прическа и нежный макияж завершил лук первой леди.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Associated Press

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Associated Press

Владимир Зеленский был одет в рубашку цвета хаки в стиле милитари, штаны-карго в тон и темно-бежевые кроссовки.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Associated Press

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Associated Press

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Associated Press

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Associated Press

Напомним, Елена Зеленская в элегантном черном костюме с мужем посетила Национальный мемориал в честь погибших во время террористического акта 11 сентября 2001 года.

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