Общество
120
1 мин

В стильном костюме от Ralph Lauren: королева Мэри на открытии центра психологической поддержки

Королева Мэри посетила Headspace Tårnby в Торнбю недалеко от Копенгагена.

Ольга Кузьменко
Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Это новый консультативный центр на острове Амагер, где предоставляют бесплатную профилактическую и поддерживающую психическое здоровье помощь для молодежи в возрасте от 12 до 25 лет.

Королева Мэри торжественно перерезала ленточку нового центра вместе с мэром муниципалитета Торнбю Алланом С.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Ее Величество приехала на мероприятие в брючном костюме цвета денима в белую полоску Ralph Lauren под который надела белый топ. Обута Мэри была в коричневые босоножки Gianvito Rossi. У королевы были распущены волосы, она сделала легкий макияж и на шее у нее была золотая цепочка с подвеской Louise Grønlykke, а в ушах небольшие золотые серьги-кольца Dulong Fine Jewelry. Несколько браслетов было на запястьях, маникюр она сделала в коралловом оттенке и надела кольца.

В Instagram королевской семьи поделились большим количеством снимков с мероприятия.

