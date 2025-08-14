В стильном костюме от Ralph Lauren: королева Мэри на открытии центра психологической поддержки

Королева Мэри / © Getty Images

Это новый консультативный центр на острове Амагер, где предоставляют бесплатную профилактическую и поддерживающую психическое здоровье помощь для молодежи в возрасте от 12 до 25 лет.

Королева Мэри торжественно перерезала ленточку нового центра вместе с мэром муниципалитета Торнбю Алланом С.

Ее Величество приехала на мероприятие в брючном костюме цвета денима в белую полоску Ralph Lauren под который надела белый топ. Обута Мэри была в коричневые босоножки Gianvito Rossi. У королевы были распущены волосы, она сделала легкий макияж и на шее у нее была золотая цепочка с подвеской Louise Grønlykke, а в ушах небольшие золотые серьги-кольца Dulong Fine Jewelry. Несколько браслетов было на запястьях, маникюр она сделала в коралловом оттенке и надела кольца.

В Instagram королевской семьи поделились большим количеством снимков с мероприятия.