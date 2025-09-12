В стильном костюме от украинского бренда и с жемчужными серьгами: Елена Зеленская во второй день Саммита в Киеве

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская во второй день пятого Саммита первых леди и джентльменов в Киеве продемонстрировала новый стильный аутфит.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

На жене президента был светлый костюм от украинского бренда GASANOVA. Выбран именно такой оттенок, ведь он продолжает традицию предыдущих саммитов и символизирует мир, благородство и честность.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Наряд состоял из прямых брюк со стрелками и удлиненного жакета с высоким воротником-стойкой вместо классических лацканов, контрастными пуговицами и большими накладными карманами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Образ Зеленская дополнила черными туфлями-лодочками. У нее была аккуратная прическа с боковым пробором, нежный макияж и лаконичные серьги с жемчужинами в ушах.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, в первый день Саммита Елена Зеленская появилась в белоснежном деловом костюме от GASANOVA.