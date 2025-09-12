- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 34
- Время на прочтение
- 1 мин
В стильном костюме от украинского бренда и с жемчужными серьгами: Елена Зеленская во второй день Саммита в Киеве
Первая леди Украины выбрала для своего появления наряд от GASANOVA.
Елена Зеленская во второй день пятого Саммита первых леди и джентльменов в Киеве продемонстрировала новый стильный аутфит.
На жене президента был светлый костюм от украинского бренда GASANOVA. Выбран именно такой оттенок, ведь он продолжает традицию предыдущих саммитов и символизирует мир, благородство и честность.
Наряд состоял из прямых брюк со стрелками и удлиненного жакета с высоким воротником-стойкой вместо классических лацканов, контрастными пуговицами и большими накладными карманами.
Образ Зеленская дополнила черными туфлями-лодочками. У нее была аккуратная прическа с боковым пробором, нежный макияж и лаконичные серьги с жемчужинами в ушах.
Напомним, в первый день Саммита Елена Зеленская появилась в белоснежном деловом костюме от GASANOVA.