Общество
883
1 мин

В стильном красном костюме: королева Матильда встретилась с коренной общиной в Чили

Королева Матильда и ее муж король Филипп продолжают пребывать с визитом в Чили.

Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

У каждого из них личное расписание визитов и мероприятий. Королева встретилась с коренной общиной в Ла Пинтана 24 июня 2025 года в Ла Пинтана, где появилась снова в красном аутфите.

На Ее Величестве был красный брючный костюм. Под удлиненный двубортный жакет королева надела бежевый топ в рубчик и была обута в темно-бордовые туфли-лодочки из кожи на каблуках. Образ Матильды дополнили массивные золотые серьги в ушах, несколько браслетов и кольцо с сапфиром на пальце.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

В этой поездке, напомним, королева уже продемонстрировала несколько красный аутфитов. Свое путешествие она начала в красном брючном костюме, а также носила красное платье на государственном приеме.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

