- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 883
- Время на прочтение
- 1 мин
В стильном красном костюме: королева Матильда встретилась с коренной общиной в Чили
Королева Матильда и ее муж король Филипп продолжают пребывать с визитом в Чили.
У каждого из них личное расписание визитов и мероприятий. Королева встретилась с коренной общиной в Ла Пинтана 24 июня 2025 года в Ла Пинтана, где появилась снова в красном аутфите.
На Ее Величестве был красный брючный костюм. Под удлиненный двубортный жакет королева надела бежевый топ в рубчик и была обута в темно-бордовые туфли-лодочки из кожи на каблуках. Образ Матильды дополнили массивные золотые серьги в ушах, несколько браслетов и кольцо с сапфиром на пальце.
В этой поездке, напомним, королева уже продемонстрировала несколько красный аутфитов. Свое путешествие она начала в красном брючном костюме, а также носила красное платье на государственном приеме.