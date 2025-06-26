В стильном красном костюме: королева Матильда встретилась с коренной общиной в Чили

Королева Матильда / © Getty Images

У каждого из них личное расписание визитов и мероприятий. Королева встретилась с коренной общиной в Ла Пинтана 24 июня 2025 года в Ла Пинтана, где появилась снова в красном аутфите.

На Ее Величестве был красный брючный костюм. Под удлиненный двубортный жакет королева надела бежевый топ в рубчик и была обута в темно-бордовые туфли-лодочки из кожи на каблуках. Образ Матильды дополнили массивные золотые серьги в ушах, несколько браслетов и кольцо с сапфиром на пальце.

Королева Матильда / © Getty Images

В этой поездке, напомним, королева уже продемонстрировала несколько красный аутфитов. Свое путешествие она начала в красном брючном костюме, а также носила красное платье на государственном приеме.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images