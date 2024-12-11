В стильном луке и с детьми: княгиня Шарлин посетила открытие рождественской деревни

Княгиня Шарлин вместе с детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой, которым вчера исполнилось по 10 лет, посетили открытие рождественской деревни в Монако.

Княгиня Шарлин с детьми / Фото: Getty Images

Шарлин появилась на мероприятии в коричневой кожаной короткой куртке под которой был белый свитер с высокой горловиной, брюках-клеш и коричневых ботинках на каблуках. Шарлин выглядела необычно, но очень стильно, а образ свой дополнила серьгами, легким макияжем и красивой прической.

Принц Жак и его сестра принцесса Габриэлла были в дубленках, оба в брюках и сапогах. Жак держал сестру за руку.

Княгиня Шарлин с детьми / Фото: Getty Images

Вчера монакский дворец поделился фотографиями близнецов в честь празднования их 10-летия.

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