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В стильном луке и с кольцом, как у Летиции: кронпринцесса Мэри на спортивном мероприятии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
529
Время на прочтение
1 мин
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В стильном луке и с кольцом, как у Летиции: кронпринцесса Мэри на спортивном мероприятии

Кронпринцеса Мэри / Фото: Getty Images

Кронпринц Фредерик с женой кронпринцессой Мэри посетили вместе спортивное мероприятие.

Будущий король Дании и его жена насладились игрой во время матча 12-го тура NBL между Tasmania Jackjumpers и New Zealand Breakers на MyState в Хобарте.

Кронпринцеса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images
Кронпринцеса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Принцесса была в светлом жакете и с фанатским шарфом на шее. Ее волосы были красиво уложены, на лице был легкий макияж, в ушах – золотые серьги, а ногти накрашены светлым лаком. Также на шее у кронпринцессы было несколько подвесок, на запястьях – браслетов, а на пальце мы заметили золотое кольцо, похожее немного на то, которое носит королева Испании Летиция.

Ранее мы показывали фото королевской семьи, как принц и принцесса вместе с детьми посещали премьеру балета "Щелкунчик" в Концертном зале Тиволи в Копенгагене.

Кронпринцеса Мэри / © Getty Images
Кронпринцеса Мэри / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
529
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