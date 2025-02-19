В стильном луке и с огромным пауком на груди: королева Максима посетила госпиталь

Ее Величество королева Максима посебедовала с пациентами во время визита в Центр постковидной экспертизы Erasmus MC, где проводят исследования и лечат пациентов, страдающих длительным коронавирусом.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима надела темно-синий топ от Natan Couture в сочетании с белыми широкими брюками, прикрепила на груди массивную брошь в виде паука и надела такие же сверкающие серьги. У нее был макияж в натуральных оттенках на лице, белокурые волосы распущены, а в руках она держала небольшой клатч.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, недавно королева Максима в бежевом платье и сапогах в тон посещала конференцию в Амстердаме.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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