В стильном луке и с огромным пауком на груди: королева Максима посетила госпиталь

Королева Нидерландов вчера нанесла визит в медицинское учреждение в Роттердаме.
Ее Величество королева Максима посебедовала с пациентами во время визита в Центр постковидной экспертизы Erasmus MC, где проводят исследования и лечат пациентов, страдающих длительным коронавирусом.
Максима надела темно-синий топ от Natan Couture в сочетании с белыми широкими брюками, прикрепила на груди массивную брошь в виде паука и надела такие же сверкающие серьги. У нее был макияж в натуральных оттенках на лице, белокурые волосы распущены, а в руках она держала небольшой клатч.
Напомним, недавно королева Максима в бежевом платье и сапогах в тон посещала конференцию в Амстердаме.
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