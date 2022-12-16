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В стильном пальто и на шпильках: премьер-министр Италии на красной дорожке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В стильном пальто и на шпильках: премьер-министр Италии на красной дорожке

Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Джорджа Мэлони любит создавать свои деловые луки в классических цветах.

Премьер-министр Италии – Джорджа Мэлони – приняла участие в саммите ЕС в Брюсселе. Лидеры стран обсудили ситуацию в Украине и дальнейшие меры по сдерживанию роста цен на энергоносители в Европейском Союзе.

На красной дорожке во время встречи всех участников саммита госпожа Мэлони появилась в деловом аутфите в классических цветах. На ней было стильное черное пальто с интересными застежками вместо пуговиц, черный брючный костюм и белая рубашка.

Джорджа Мэлони / © Associated Press
Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Образ политик дополнила замшевыми черными туфлями-лодочками на шпильках.

Джорджа Мэлони / © Associated Press
Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Она сделала идеально ровную укладку и макияж с серыми тенями на веках и розовой помадой.

Когда Джорджа сняла верхнюю одежду, решила дополнить лук серым рельефным шарфом с бахромой.

Джорджа Мэлони / © Associated Press
Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Напомним, а премьер-министр Финляндии Санна Марин приехала на саммите ЕС в лаконичном черном платье миди с рукавами три четверти, которая прекрасно подчеркнула ее стройную фигуру.

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Дата публикации
Просмотры
552
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