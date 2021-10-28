В стильном пальто, на шпильках и без маски: Юлия Тимошенко купила яблоки у бабушек у дороги

В стильном пальто, на шпильках и без маски: Юлия Тимошенко купила яблоки у бабушек у дороги

Народная депутат поздравила местных жительниц с Днем бабушек и приобрела у них яблоки.

Юлия Тимошенко с рабочим визитом посетила Черниговскую область. Оттуда политик опубликовала фотографию и Stories в своем Instagram.

Нардепа запечатлели, как она по дороге на автомобиле остановилась и покупала на обочине яблоки у бабушек.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Сначала Юлия Владимировна поздравила местных жительниц с Днем бабушек. Те поблагодарили ее за поздравления и дали попробовать яблоко. Тимошенко очень понравился вкус, и она купила себе корзину яблок.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

"Свои. Сочные. Сладкие. Из сада возле дома. 50 гривен корзина…", — подписала фото нардеп.

Юлия Владимировна, как всегда, выглядела стильно. На ней было черное пальто с большими накладными карманами, под которым было черное платье длины миди с бело-розовым верхом. Аутфит нардеп дополнила черными лакированными туфлями на высоких шпильках.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Свой образ она дополнила любимой в последнее время прической, лаконичными серьгами, нежным макияжем и оптическими очками в изысканной черной оправе.

Кстати, в отличие от местных жительниц, на лице Тимошенко отсутствовала защитная маска.

Напомним, ранее политик посетила Сумщину, где на головокружительных каблуках присела поласкать котика.

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