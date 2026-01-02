В стильном пальто и ободке на голове: Зара Тиндалл с семьей посетила ипподром в Челтнеме

Зара Тиндалл / © Getty Images

Реклама

Зара и ее муж Майк Тиндалл взяли с собой на мероприятие троих детей — старшую дочь Мию, среднюю Лену и самого младшего члена семьи Лукаса.

Семью запечатлели в VIP-зоне на ежегодном конном шоу в Глостершире 1 января.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Прибыв на ипподром, бывшая олимпийская чемпионка Зара Тиндалл блистала в двубортном твидовом шерстяном пальто от L’agence с поясом на талии и накладными карманами под которым у нее виднелась черная водолазка и шоколадно-коричневая юбка длины иди, а обута была в высокие сапоги на каблуках.

Реклама

Завершая образ Зара изготовленной на заказ бирюзовым бархатным ободком от Camilla Rose Millinery, кожаными перчатками и золотыми серьгами в ушах.

Зара Тиндалл с сыном Лукасом и дочерью Леной / © Getty Images

Младший сын Зары и Майка, Лукас, судя по всему, отлично проводил время, наблюдая за трассой с прозрачного балкона и раскачиваясь на перилах, пока его сестры подбадривали участников соревнований.