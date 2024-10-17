В стильном пальто и платке в цвет французского флага: Брижит Макрон побывала на выставке

Первая леди Франции любит формировать свои луки из черных и темно-синих цветов.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон вместе с королем Бельгии Филиппом и королевой Матильдой посетили выставку "Луиза Мария Орлеанская, первая королева Бельгии, романтическая судьба" в замке Шантии.

Для культурного выхода первая леди выбрала стильный аутфит. На ней было стильное темно-синее пальто, черные топ и брюки-клеш.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Образ Брижит дополнила шелковым платком в цвет французского флага, который накинула на шею . Обута она была в черные туфли на шпильках. У нее была объемная укладка и макияж с акцентом на глазах.

Напомним, Брижит Макрон в двубортном жакете и белой блузке пообедала с королевскими супругами Бельгии.

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