В стильном пальто и платке в цвет французского флага: Брижит Макрон побывала на выставке

Первая леди Франции любит формировать свои луки из черных и темно-синих цветов.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон вместе с королем Бельгии Филиппом и королевой Матильдой посетили выставку "Луиза Мария Орлеанская, первая королева Бельгии, романтическая судьба" в замке Шантии.
Для культурного выхода первая леди выбрала стильный аутфит. На ней было стильное темно-синее пальто, черные топ и брюки-клеш.
Образ Брижит дополнила шелковым платком в цвет французского флага, который накинула на шею . Обута она была в черные туфли на шпильках. У нее была объемная укладка и макияж с акцентом на глазах.
Напомним, Брижит Макрон в двубортном жакете и белой блузке пообедала с королевскими супругами Бельгии.
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