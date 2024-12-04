В стильном пальто и роскошном вечернем платье: два образа королевы Матильды с приема для султана Омана

Султан прибыл в Бельгию с двухдневным государственным визитом.

Визит, который продлится два дня, включает три основных компонента: протокольные и дипломатические встречи, обсуждения сотрудничества в сфере портов и энергетики, а также обмены мнениями по вопросам культурного, оборонного, биофармацевтического и космического партнерства между Бельгией и Оманом.

Во время приема на площади Пале в Брюсселе королева Матильда появилась в темно-красном пальто с поясом на талии, шляпе в тон и кожаным туфлях-лодочках на шпильке, в кожаных перчатках и с сумкой Lady Dior (такие любила в свое время носить принцесса Диана).

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Королева дополнила образ серьгами-висюльками с маленькими камнями, сделала макияж и прическу.

На вечернем приеме королева Матильда блистала в платье цвета морской волны без бретелек и кейп-накидкой, расшитой пайетками, обута в туфли-лодочки с россыпью страз, а также в тиаре, серьгах-люстрах, с бриллиантовым браслетом на запястье и металлический маленький клатч держала в руках. Ее Величество сделала вечерний насыщенный макияж и прическу.

Королева Матильда и король Филипп с султаном Омана / Фото: Getty Images

Напомним, вчера в Букингемском дворце в Лондоне также состоялся государственный банкет. Король Чарльз и королева Камилла принимали эмира Катара и его супругу.

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