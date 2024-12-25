В стильном пальто и с бантом в волосах: принцесса Шарлотта очаровала публику в Сандрингеме

Дочь Кейт и Уильяма Уэльских, как всегда, привлекла внимание людей на традиционной семейной рождественской прогулке.

Принцесса Шарлотта появилась на ежегодной рождественской прогулке в церковь Святой Марии Магдалины на территории поместья Сандрингем. Она была с отцом Уильямом, мамой Кейт и братьями Джорджем и Луи.

Принцесса Шарлотта на рождественской службе в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Девятилетняя принцесса была одета в темно-зеленое клетчатое пальто, которое идеально сочеталось с луком ее матери принцессы Кейт. Длинные волосы девочки были собраны сзади бантом, также Шарлотта была в плотных колготах и обута в лаковые туфли.

Принцесса Шарлотта на рождественской службе в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Доброжелатели, которые пришли поприветствовать публику, вручили Шарлотте, ее матери Кейт и принцам подарки и букеты цветов. Девочка выглядела радостной, как и ее мама в этот день.

Принцесса Шарлотта на рождественской службе в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская, напомним, надела в этот праздничный день темно-зеленое пальто Alexander McQueen, ее образ дополняла соответствующая шляпа и клетчатый шарф в сине-зеленую клетку, он отлично сочетался с пальто Шарлотты.

Принц и принцесса Уэльские в Сандрингеме / Фото: Associated Press

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