В стильном пальто и с кожаной сумкой: Брижит Макрон в образе от Louis Vuitton появилась на мероприятии

Эмманюэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Реклама

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в памятной церемонии, посвященной 80-летию окончания Второй мировой войны, которая состоялась в центре Парижа.

На мероприятии первая леди предстала в стильном аутфите. На ней было черное пальто от Louis Vuitton без воротника и с кожаными коричневыми ремешками с фирменной монограммой бренда по бокам.

Эмманюэль и Брежит Макрон / © Getty Images

Брижит также надела черные брюки-клеш со стрелками и обула черные ботильоны на шпильках. В руке она держала черную кожаную сумку с монограммой Louis Vuitton.

Реклама

Свой образ супруга президента дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс, злотой цепочкой на шее, браслетом и кольцом с большим камнем.

Напомним, Брижит Макрон на встрече с президентскими супругами Эквадора появилась в белой рубашке и черном кожаном жакете с белой каймой и большими накладными карманами от Louis Vuitton.