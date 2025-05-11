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В стильном пальто и с кожаной сумкой: Брижит Макрон в образе от Louis Vuitton появилась на мероприятии
Первая леди Франции выбрала для своего выхода ансамбль от любимого бренда.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в памятной церемонии, посвященной 80-летию окончания Второй мировой войны, которая состоялась в центре Парижа.
На мероприятии первая леди предстала в стильном аутфите. На ней было черное пальто от Louis Vuitton без воротника и с кожаными коричневыми ремешками с фирменной монограммой бренда по бокам.
Брижит также надела черные брюки-клеш со стрелками и обула черные ботильоны на шпильках. В руке она держала черную кожаную сумку с монограммой Louis Vuitton.
Свой образ супруга президента дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс, злотой цепочкой на шее, браслетом и кольцом с большим камнем.
Напомним, Брижит Макрон на встрече с президентскими супругами Эквадора появилась в белой рубашке и черном кожаном жакете с белой каймой и большими накладными карманами от Louis Vuitton.