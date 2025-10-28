В стильном пальто и в компании дочери: Зара Тиндалл посетила ипподром

Зара и Миа Тиндалл / © Getty Images

Реклама

44-летняя дочь принцессы Анны и капитана Марка Филлипса была замечена на ипподроме Челтнем в Котсуолдсе на ежегодном мероприятии Showcase Meeting, которое знаменует начало конного сезона 2025/2026 на британском ипподроме. В этот раз королевская особа посетила мероприятие вместе со своей 11-летней дочерью Мией.

Зара приехала в шерстяном пальто от Hobbs коричневого цвета с поясом на талии, под пальто Тиндалл надела черную водолазку, обула высокие кожаные сапоги Fairfax & Favor и взяла сумку через плечо от этого же бренда. В тон пальто Зара подобрала ободок на голову от Camilla Rose Millinery и надела кожаные перчатки, все таки в Британии уже холодная осень. Белокурые волосы Тиндалл были распущены, на лице — очки от солнца Belleville от Monc, а в ушах золотые серьги.

Зара и Миа Тиндалл / © Getty Images

Ее дочь Миа Тиндалл надела белый полосатый джемпер с круглым вырезом на горловине, объемные черные джинсы и обула кожаные ботинки. В руках у девочки был светло-серый жакет, а через плечо кожаная черная сумка крос-боди. Волосы Мии небрежно развивались на ветру, в ушах были золотые серьги, а на шее подвеска.

Реклама

Напомним, недавно Зара посещала конное мероприятие в Аскоте, составив компанию королеве Камилле.