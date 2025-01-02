В стильном пальто и яркой шляпе: девушка Питера Филлипса составила ему компанию на скачках

Сын принцессы Анны был замечен на скачках в Челтнеме со своей возлюбленной.

Питер пригласил свою подругу Харриет Сперлинг на скачки, которые также посетила семья его сестры – Зары Тиндалл.

Зара Тиндалл с мужем Майком Тиндаллом и сыном Лукасом / Фото: Getty Images

На фотографиях, сделанных на ипподроме Челтнем, 47-летний Питер стоит рядом со своей подругой Харриет и наблюдает за новогодними скачками. Питер одет в длинное черное пальто, а Хариетт в большую горчичную шляпу и длинное пальто в принт "собачий зуб", у нее через плечо висит крокодиловая черная сумка, а в руках стакан с напитком.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / Фото: Getty Images

Ранее много вопросов было почему Хариетт отсутствовала на рождественской службе в Сандрингеме, в то время, как Сэмюэль Чатто наоборот пригласил свою девушку. Оказалось, что возлюбленная Питера Филлипса работает медсестрой в отделении педиатрии в Национальной службе здравоохранения и на праздники была на работе.

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