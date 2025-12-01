ТСН в социальных сетях

В стильном пальто с большими золотыми пуговицами: Мелания Трамп сфотографировали возле Белого дома

Президента Америки Дональда Трампа и его жену первую леди Меланию Трамп сфотографировали на Южной лужайке Белого дома после того, как они прибыли в Вашингтон.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Пара вышла из вертолета держась за руки и оба были одеты очень тепло. Президент Трамп был в длинном пальто и шарфе, а вот 55-летняя Мелания отдала предпочтение свободному коричневому пальто с большими золотыми пуговицами, которое носила в сочетании с замшевыми сапогами и коричневой водолазкой.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

также свой образ первая леди дополнила макияжем, лаконичной любимой укладкой, которая была идеальной, а также солнцезащитными очками.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Это появление Мелании в Белом доме состоялось после того, как она присудствовала на мероприятии по встрече рождественской елки — это ежегодная традиция, которая знаменует начало праздничного сезона в резиденции президента США.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

