В стильном полосатом костюме: королева Камилла прибыла с Чарльзом в Йоркшир

Их королевские Высочества король Чарльз III и королева Камилла встретились с местными производителями и благотворительными организациями в Йоркшире.

Чарльз был одет в свое любимое пальто цвета кемел, которое немного забрызгал дождь. Под пальто у монарха был серый костюм в тонкую полоску, белая рубашка и серый галстук в принт.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла была в темно-синем костюме в тонкую полоску, он состоял из жакета и юбки, а также поверх жакета набросила черное кейп-пальто. Обута она была в высокие синие сапоги из замши, была в черных кожаных перчатках, а в руках держала прозрачный зонтик-трость и черную сумку. На шее у Камиллы был голубой платок.

Ее Величество надела жемчужные серьги, сделала дневной макияж и свою классическую укладку. В Йоркшире королевская пара задержится на несколько дней и нас ожидают их новые выходы.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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