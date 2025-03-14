В стильном синем костюме и с цепью на шее: кронпринцесса Виктория на деловой встрече

Будущая королева приняла участие в семинаре "Как мы спасаем Балтийское море — от слов к делу" на Стокгольмской международной ярмарке.

В Instagram шведской королевской семьи уточнили, что Виктория посетила семинар, посвященный сельди и ее промыслу в Балтийском море. В семинаре приняли участие, в частности, министр по делам сельских районов Петер Куллгрен, а также представители университетов, заинтересованных групп и органов власти. После семинара кронпринцесса посетила выставку Allt för Östersjön.

На мероприятие Виктория приехала в ярком деловом брючном костюме синего цвета, под жакетом у нее был черный топ и обула она черные замшевые ботильйоны на каблуках, а в руках у нее была синяя сумка.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Принцесса собрала волосы в высокий пучок, сделала выразительный макияж глаз и немного подчеркнула губы, надела крупные серьги и украшение в виде цепи на шею.

А буквально на днях Виктория приняла участие в праздновании Дня имени кронпринцессы в Королевском дворце в Стокгольме, где появилась в военной форме, так как недавно получила звание прапорщика.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

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