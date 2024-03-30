В стильном тренче и слингбэках Christian Dior: Джилл Байден сфотографировали с внуком

Первая леди США - 73-летняя Джилл Байден - попала под прицел фотографов, когда выходила из самолета. Также в кадр попал ее муж президент Джо Байден, дочь Эшли, а также внук Бо - любимец публики.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Семья, вероятно, направлялась в свой особняк, чтобы провести там семейные выходные.

На первой леди было ее любимое платье длины миди в цветочный принт от бренда Oscar de la Renta, которое она сочетала со знаменитыми слингбэками J’adior от Модного дома Dior.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Также она надела трендовый светлый тренч, солнцезащитные очки, делала французский маникюр и укладку. Завершали образ украшения с жемчужинами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл, Джо, Бо и Эшли Байден / Фото: Associated Press

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