В стильном тренче и слингбэках Christian Dior: Джилл Байден сфотографировали с внуком

Первая леди в качестве верхней одежды выбрала базовый тренч.
Первая леди США - 73-летняя Джилл Байден - попала под прицел фотографов, когда выходила из самолета. Также в кадр попал ее муж президент Джо Байден, дочь Эшли, а также внук Бо - любимец публики.
Семья, вероятно, направлялась в свой особняк, чтобы провести там семейные выходные.
На первой леди было ее любимое платье длины миди в цветочный принт от бренда Oscar de la Renta, которое она сочетала со знаменитыми слингбэками J’adior от Модного дома Dior.
Также она надела трендовый светлый тренч, солнцезащитные очки, делала французский маникюр и укладку. Завершали образ украшения с жемчужинами.
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