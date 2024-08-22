В стильном тренче и в компании дочери: датская принцесса Мари сходила на фестиваль

Фестивалю Тондер в этом году исполняется 50 лет, и Ее Королевское Высочество принцесса Мари была одной из первых, кто открывал фестиваль этого года. После официального открытия принцесса имела возможность посетить несколько концертов и по пути поприветствовать множество артистов и музыкантов. Вместе с ней мероприятие посетила ее дочь Афина. Снимками поделились в Instagram датской королевской семьи.

Принцесса Мария приехала на фестиваль в бежевом пальто бренда ONLY, была в черных брюках и серых туфлях на танкетке LK Bennett. У нее в ушах были серьги с бриллиантами Mauboussin, а на шее золотая цепочка с крестом. Принцесса распустила волосы, сделала выразительный макияж глаз и немного подчеркнула губы.

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Тем временем датская королевская чета королева Мэри и король Фредерик X сейчас находятся в летнем туре, путешествуя на королевской яхте "Даннеброг".

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