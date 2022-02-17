В стильном твидовом жакете: королева София на деловой встрече в Малаге

В стильном твидовом жакете: королева София на деловой встрече в Малаге

Испанская королева София чувствует себя отлично и не имеет никаких симптомов COVID-19, как ее сын король Филипп VI.

Поэтому София активно работает. На днях Ее Величество встречалась с официальными лицами Ассоциации продовольственных банков Коста-дель-Соль, она посещала объекты и провела встречу с волонтерами в Малаге.

83-летняя королева прибыла на эту встречу в красном коротком жакете из твида в крупную клетку и черных брюках. В руках держал сумку на золотом ремешке-цепочке, а также дополнила образ несколькими браслетами на запястье, часами, кольцами и брошью на груди. Мама короля Испании была в отличном настроении и с красивой прической и, как и рекомендует правительство, носила защитную маску.

Королева София / Getty Images

На прошлой неделе, напомним, стало известно, что король Испании Филипп VI дал положительный тест на COVID-19, также сейчас болеют датская королева Маргрете II и британская чета – принц Чарльз и герцогиня Камилла.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Читайте также: