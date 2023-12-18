В стильном зеленом пальто и шляпе: Зара Тиндалл на рождественском мероприятии

Дочь принцессы Анны – знаменитая наездница, а ипподром – то место, где Зару можно встретить чаще всего.

В этот день Зара выглядела очень стильно и была одета в свободное зеленое пальто с поясом из смесовой шерсти от Reiss, под которым был бежевый свитер с высокой горловиной и узкие брюки.

Обута королевская особа была в черные замшевые ботинки на каблуках с острым носком от LK Bennett, а в руках держала сумку Aspinal of London в комбинации черного и цвета шампанского на короткой ручке. От бренда LK Bennett на Заре была черная шляпа с широкими полями.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, как Зара Тиндалл растрогала словами о покойной королеве Елизавете II во время нового интервью. Внучка королевы рассказала, как ее семья скучает за Ее Величеством.

Зара Тиндалл и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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