В стильном жакете и без морщин на лице: 50-летняя первая леди Южной Кореи продемонстрировала эффектный образ

Ким Кеон Хи и ее муж с официальным визитом посетили США.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель и его супруга Ким Кеон Хи посетили заседание Конгресса в зале Палаты представителей в Капитолии в Вашингтоне. Там Юн Сук Ель выступил с речью.

Первая леди выбрала для своего появления эффектный лук. На ней была рубашка бледного серо-зеленого оттенка и стильный белоснежный костюм, состоявший из широких брюк и двубортного жакета с золотыми пуговицами.

Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Ким сделала аккуратную укладку и макияж с черными стрелками. Первая леди в свои 50 лет выглядит просто невероятно молодо. Кожа ее лица - здоровая, упругая и сияющая, на ее лице нет ни одной морщинки.

Интересно, в чем секрет молодости Кеон Хи? Это генетика, уколы красоты или чудодейственные бьюти-процедуры?

Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Напомним, на государственный ужин с супругами Байденов в Белом доме Ким одела белое вечернее платье в пол, белый приталенный жакет и белые перчатки. В руке она держала серебряный клатч, инкрустированный кристаллами.

Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

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