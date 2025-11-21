- Дата публикации
В стильном жакете с баской и синих брюках: инфанта София присоединилась к сестре Леонор на публичном мероприятии
Инфанта София присоединилась к своей сестре Леонор и родителям — королеве Летиции и королю Филиппу VI на церемонии посвящения новых рыцарей Прославленного Ордена Золотого Руна в Королевском дворце в Мадриде.
На мероприятие 18-летняя инфанта приехала в сером коротком жакете от бренда Vogana с баской, который дополнила синими струящимися брюками и туфлями на плоской подошве, которые являются визитной карточкой всех ее нарядов. Это черные лакированные балетки с открытой пяткой и ремешком сзади.
В этот раз инфанта София носила распущенные волосы, уложенные естественными волнами и макияж, акцентирующий румянец на ее щеках. Инфанта была запечатлена вместе со своей сестрой Леонор по пути на мероприятие.
Напомним, мы также рассказывали, что на этом мероприятии принцесса Леонор сделала любимый жест принца и принцессы Уэльских в адрес своей матери — королевы Летиции.