ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

В стильном жакете с баской и синих брюках: инфанта София присоединилась к сестре Леонор на публичном мероприятии

Инфанта София присоединилась к своей сестре Леонор и родителям — королеве Летиции и королю Филиппу VI на церемонии посвящения новых рыцарей Прославленного Ордена Золотого Руна в Королевском дворце в Мадриде.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Инфанта София и принцесса Леонор

Инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

На мероприятие 18-летняя инфанта приехала в сером коротком жакете от бренда Vogana с баской, который дополнила синими струящимися брюками и туфлями на плоской подошве, которые являются визитной карточкой всех ее нарядов. Это черные лакированные балетки с открытой пяткой и ремешком сзади.

В этот раз инфанта София носила распущенные волосы, уложенные естественными волнами и макияж, акцентирующий румянец на ее щеках. Инфанта была запечатлена вместе со своей сестрой Леонор по пути на мероприятие.

Инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

Инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

Напомним, мы также рассказывали, что на этом мероприятии принцесса Леонор сделала любимый жест принца и принцессы Уэльских в адрес своей матери — королевы Летиции.

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
89
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie