В стильном жакете с красной подкладкой: Брижит Макрон посетила похороны на пляже

Французские президентские супруги почтили память ветерана Второй мировой войны, участвовавшего в высадке в Нормандии.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили похороны Леона Готье – ветерана Второй мировой войны, который был последним из живых французов, участвовавших в высадке в Нормандии 1944 года. Он скончался в возрасте 100 лет. Церемония памяти ветерана состоялась на пляже в Уистреаме.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

На траурной церемонии первая леди предстала в образе total black. На ней был удлинен жакет с красной подкладкой и металлической защелкой вместо пуговицы, похожей на замок, и прямые штаны. Обута она была в замшевые ботильоны на стойких каблуках.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфит Макрон дополнила черной сумочкой на цепочке. На шее у нее были металлические подвески на цепочках, а на руке – кольцо с мелкими бриллиантами и большим красным камнем. Брижит сделала аккуратную укладку и макияж смоки-айс.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Эммануэль был одет в черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, Брижит Макрон посетила государственный ужин в черном платье до колен, сверху украшенном кружевом и атласными лентами.

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