В стильном жакете с выпуклыми пуговицами: новый деловой аутфит Юлии Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" продемонстрировала красивый деловой лук.
Сегодня, 18 октября, Юлия Тимошенко выступила на заседании согласительного совета в новом стильном образе. Народный депутат была одета в светлый жакет с черным воротником-стойкой, выпуклыми пуговицами цвета металлик и черными полосками на манжетах.
В последнее время Юлия Владимировна выходит в свет с низким идеально ровным хвостом, который она всегда укладывает набок.
Аутфит политик дополнила любимыми оптическими очками в черной изысканной оправе. В ушах у нее были серебряные серьги-кольца. Максимально естественный макияж завершил лук Тимошенко.
Напомним, вчера нардеп выступила в эфире политического ток-шоу. Там она появилась в деловом образе в классических цветах: черном жакете, юбке миди и белой рубашке. Наряд Юлия Владимировна дополнила черными туфлями на шпильках.
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